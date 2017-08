Van der Lende is ’te snel uit middag gehaald’

De dj vindt dat hij te snel uit de middag werd gehaald; twee jaar terug werd hij als de ’kroonprins’ van 3FM gepresenteerd. „Ik had nog honderd jaar door willen gaan”, stelt hij tegen Nu.nl. „De keuze twee jaar geleden was om iets totaal anders te doen. Je had een lollig duo, maar dat wilden ze niet meer. Toen hebben ze mij uit hun talentenpoule geplukt: een opvallende, herkenbare gast met een eigen stijl.”

Het pleit voor 3FM dat de zender een risico durfde te nemen. „Ik had zelf het risico nog even langer vastgehouden. Het is misschien geneuzel, maar ook omdat mijn luistercijfers boven het zendergemiddelde zijn. Daaraan lag het niet per se. Dat is voor mezelf fijn.” Hij spreekt van „paniekvoetbal.”