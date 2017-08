André van Duin vond serieuze rol heel zwaar

„Er zitten wel grappige situaties in, maar het is zeker geen komedie. Daar heb ik het heel zwaar mee gehad. Ik werd steeds teruggeroepen. Dan hoorde ik voor de zoveelste keer: ’André, dat was heel lollig, maar zo gaan we het niet nog een keer doen’. Weg met dat mondje, weg met die wenkbrauwen, moest ik steeds tegen mezelf zeggen.”

Van Duin vertelde dat hij het bij vlagen bijzonder ongemakkelijk vindt zichzelf terug te zien in de serie. „Ik zit naar mezelf te kijken en denk: wat doet André van Duin nou weer?!”

De presentator van Heel Holland Bakt speelt de rol van een van de bewoners van het bejaardentehuis in Amsterdam-Noord, waar de dramaserie zich afspeelt. Het geheime dagboek van Hendrik Groen is vanaf maandag 23 oktober te zien op NPO1.