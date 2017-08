„Ik denk dat m’n buik niet dikker kan. Wat jij?”, schreef Marlijn bij een foto waarop haar zwangere buik duidelijk te zien is. Het geslacht van haar kind onthulde ze in de hashtags: #ikstaopspringen #kommaarlievejongen #mamaisready.

In maart, toen Marlijn haar zwangerschap wereldkundig maakte, moedigde ze haar buik nog aan. „We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien!”