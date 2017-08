Yolanthe neemt afscheid van Istanbul

Yo werd getrakteerd op een taart waar in chocolade de skyline van de stad was opgespoten, zo is te zien op een video op Instagram. Haar vriendinnen lieten er bovendien ’spread love everywhere you go’ op zetten.

Zelf liet Yolanthe weten: „Mijn lieve Turkse vriendinnen hebben deze ongelofelijke mooie vaarweltaart voor me gemaakt. Met de skyline van het prachtige Istanbul. Fantastisch!”

Eerder liet de vrouw van Wesley Sneijder al weten „geen afscheid” te nemen van Turkije en vaak terug te willen keren. „God gaf me het mooiste geschenk ooit in Turkije: mijn zoon. Je zult altijd een plekje in mijn hart hebben.”