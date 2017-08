Op Twitter schrijft Carice: „Beste meneer Ziggo, ik zou 't ook wel leuk vinden om de finale van Game of Thrones te bekijken, ik hoor allemaal goeie berichten. Maar ja.”

Beste meneer Ziggo, ik zou 't ook wel leuk vinden om de finale van Game of Thrones te bekijken, ik hoor allemaal goeie berichten. Maar ja.— Carice van Houten (@caricevhouten) 28 augustus 2017

Een medewerker van de provider reageerde sportief: „Dat kan ik me goed voorstellen en wil ik je mee helpen. Wat is het probleem?” Of het nog goedgekomen is, wordt niet duidelijk.In Amerika zat zondagavond een recordaantal kijkers aan de buis gekluisterd voor de laatste aflevering. In de Verenigde Staten stemden 12,1 miljoen mensen af op de fantasyserie, meer dan er ooit eerder naar een aflevering keken.

HBO liet Amerikaanse media weten dat er tot nu toe zo’n 16,5 miljoen Amerikanen naar de ontknoping van het zevende seizoen hebben gekeken. Daarbij worden de kijkers naar de eerste herhaling en kijkers via de apps van de betaalzenders opgeteld bij de 12,1 miljoen Amerikanen die zondagavond voor de buis zaten.

De finale van het zesde seizoen trok 8,9 miljoen kijkers in de Verenigde Staten. Het vorige kijkcijferrecord voor Game of Thrones werd twee weken geleden geboekt, toen stemden 10,7 miljoen Amerikanen af op de serie.