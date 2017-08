premium

Maker ’Jesse’ had commotie ’wel verwacht’

50 min geleden

Voor Joey Boink, de maker van ’Jesse’, was de commotie die ontstond rondom zijn documentaire over GroenLinks-leider Klaver niet helemaal een verrassing. „Ik was niet enorm verrast dat er überhaupt wat commotie over was, dat had ik wel verwacht van tevoren.”