Hellboy-acteur stapt op om gebrek diversiteit

De 34-jarige Skrein zei dat hij niet wist dat het personage in de comic een Aziatische achtergrond heeft. De acteur zegt op Twitter dat hij een principieel besluit heeft genomen. „Het is duidelijk dat het vertolken van dit personage op een juiste manier moet plaatsvinden en dat het ontkennen van die verantwoordelijkheid ertoe leidt dat etnische minderheden worden weggedrukt en geen stem hebben in de kunsten”, twitterde de acteur.

Op sociale media ontving Skrein veel steun voor zijn besluit, ook van mensen die geen fan zijn van Hellboy. „Dank hiervoor. Ik ga zeker kijken naar de volgende film waar je wel in meespeelt”, reageerde een twitteraar.

Hollywoodproducenten liggen tegenwoordig vaker onder vuur vanwege ’whitewashing’, het casten van blanke mensen voor personages die van oorsprong een andere ethnische achtergrond hebben. „Het was niet onze bedoeling om gevoelloos te zijn voor de authenticiteit en ethnische achtergrond van het personage. We zullen de rol opnieuw casten en een acteur zoeken die het originele personage beter kan vertegenwoordigt”, aldus Hellboy-producenten Larry Dordon en Lloyd Levin in een verklaring.