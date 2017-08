Liam Gallagher wenst zonnebrildief de dood in

Afgelopen weekend stond Liam op het podium van het Reading Festival. Backstage werd de zonnebril van Gallagher ontvreemd, tot zijn grote woede. Op Twitter gooit de zanger met scheldwoorden en wenst hij de dief dood. „Het is vast mijn karma voor het stelen van de show”, sluit de Brit af.

Rite to the cunt who robbed my shades backstage at reading I hope you die you cunt I guess it's karma for stealing the show as you were LG x