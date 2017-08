Despacito langst op nummer 1 in de VS

Zanger Luis Fonsi reageerde gisteren verheugd op het nieuws over het record. „Dit is een historische dag voor latinmuziek. Ik ben de fans ontzettend dankbaar en voel me gezegend”, aldus de 39-jarige zanger in een verklaring.

Despacito is de meest succesvolle Spaanstalige hit sinds het nummer Macarena van Los del Rio uit 1993. De plaat is inmiddels 2,2 miljoen keer digitaal verkocht, werd ruim 500 miljoen keer gestreamed en op YouTube is de versie van het nummer met Justin Bieber dik 3,4 miljard keer bekeken.