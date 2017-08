Nicole Scherzinger was ’gevangene van boulimia’

De 37-jarige Nicole werd bekend als de leadzangeres van meidengroep The Pussycat Dolls, met wie ze meer dan 50 miljoen albums wist te verkopen. Terwijl de band enorm succesvol was, voerde de zangeres een persoonlijke strijd tegen boulimia. „Het ontnam me in die tijd elk gevoel van geluk en zelfvertrouwen. Ik accepteer mijn lichaam nu meer, maar toen der tijd was ik geobsedeerd met hoe ik er uit ’moest’ zien.”

Volgens de huidige X-Factor presentatrice maakte het succes van The Pussycat Dolls haar eetstoornis alleen maar sterker. „Het draaide veelal om het laten zien van je lichaam. We hadden een grote groep fans, voor wie ik me enorm schaamde. Ik heb lange tijd niets gezegd over mijn eetprobleem. Pas toen ik er veel later eindelijk mee naar buiten durfde te treden, merkte ik hoeveel meiden met hetzelfde probleem kampen.”

Inmiddels durft Nicole ook adviezen uit te spreken naar anderen. „Elke vrouw heeft goede en slechte dagen, maar je moet jezelf accepteren en omarmen. Probeer minder hard te zijn en trots te zijn op je vrouwelijke rondingen.”