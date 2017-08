Katy Perry aangeklaagd om geamputeerde teen

Op de bewuste avond werd de roadie gevraagd een muur te verzetten. Die kwam echter vast te zitten en rolde over haar teen. In de rechtbankpapieren in handen van TMZ zegt Fish dat haar schoen zich vulde met bloed. Ze kreeg wat ijs aangeboden, maar niemand nam de moeite een ambulance te bellen. Uiteindelijk heeft een vriend haar opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Fish’ teen moest uiteindelijk geamputeerd worden, waardoor ze haar voet maandenlang niet kon gebruiken. Hierom en wegens de opgelopen emotionele stress, eist Fish een onbekend bedrag van Perry, concertorganisator Live Nation en aantal productiebedrijven.