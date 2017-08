Prinses Astrid naar Argentinië en Marokko

Van 23 tot en met 30 juni is Astrid in Argentinië en buurland Uruguay. Later in het jaar voert de reis naar Marokko, waar het gezelschap van 26 tot 30 november 2018 op bezoek gaat om economische betrekkingen te versterken en verbreden.

Prinses Astrid heeft dit jaar nog één handelsreis op de agenda staan. De Belgen kloppen aan in het Afrikaanse Ivoorkust, waar het koninklijk handelsbezoek op 22 oktober begint.

Astrid heeft het aanvoeren van de missies overgenomen van Filip, die er na zijn troonsbestijging mee stopte. Het aantal handelsreizen is sinds 2013 wel afgenomen.