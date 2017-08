Paris Jackson staat stil bij verjaardag vader

„Fijne verjaardag voor de liefde van mijn leven, de persoon die mij leerde wat passie is, degene die mij sterke moralen bijbracht en mij leerde te dromen”, begint Paris haar verhaal. „Je bent altijd bij mij en ik bij jou. Alhoewel ik jou niet ben en jij mij niet bent, weet ik met heel mijn hart dat wij één zijn.”

Paris bedankt haar vader vervolgens ’voor altijd en eeuwig voor alle magie’.

De King of Pop zou dinsdag 59 jaar zijn geworden. De popster overleed op 25 juni 2009 in Californië nadat hij zware slaapmiddelen toegediend had gekregen.