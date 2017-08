Surpriseshow Armin van Buuren en Hardwell

AMF viert dit jaar haar vijfde editie met als thema We Own the Night en heeft daarom het showelement Two Is One geïntroduceerd. Voor één avond komen twee dj’s van wereldformaat in één unieke act samen. Armin van Buuren en Hardwell, die nog nooit eerder officieel samen hebben opgetreden, bijten dit jaar het spits af.

Eerder maakte de organisatie bekend dat naast het Two Is One-optreden van Armin van Buuren en Hardwell ook David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Don Diablo, Lucas & Steve, Vini Vici en Yellow Claw het podium betreden van de Johan Cruijff Arena op 21 oktober.