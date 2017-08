Daarop heeft hij een foto geplaatst waarop zijn vrouw Nicole en zoon Boomer te zien zijn. Het jongetje heeft een zwangerschapstest vast en lijkt dolblij in zijn handen te klappen. „Nummer twee is onderweg! Zo blij! Ook zo benieuwd of het een jongetje of een meisje wordt?” Nicole laat zelf weten: „Deze kleine man gaat een grote broer worden.”

Michael en Nicole gaven elkaar vorig jaar het jawoord. Datzelfde jaar werd Boomer geboren.