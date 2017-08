Soul II Soul-zangeres Melissa Bell (53) overleden

Dat heeft haar familie bevestigd op Twitter. „Het is met het grootste verdriet dat de familie laat weten dat onze mooie, grappige en liefdevolle moeder Melissa Bell is overleden. We zullen haar onvoorwaardelijke liefde, steun, charisma, kracht en moed nooit vergeten. We zijn eeuwig trots en dankbaar dat we haar onze moeder mochten noemen.”

Dochter Alexandra Burke liet via social media weten: „Mama was altijd mijn grootste steun en toeverlaat en was door het dolle heen toen ik haar vertelde dat ik mee mocht doen aan Strictly Come Dancing. Het was altijd een droom van haar dat ik ooit te zien zou zijn in de show en ik weet zeker dat ze wil dat ik doorga.”

Bell maakte van 1993 tot 1995 deel uit van Soul II Soul.