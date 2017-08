Beau van Erven Dorens waagt leven niet meer voor televisie

„Ik heb veel geleerd het afgelopen jaar, dus dat ga ik nooit meer doen.” Voor zijn programma Beaufort overleefde de presentator in de jungle, kroop hij meters onder de grond door nauwe gangen en spleten en trok hij te voet door de woestijn. Ook beklom hij de Aconcagua in Argentinië, de hoogste berg buiten Azië, en probeerde hij van Nederland naar Groot-Brittannië te zeilen.

„Die boot was het allerergste”, blikte Beau in gesprek met Linda terug op zijn waaghalsacties. „Maar het begon met die berg.” Voordat hij naar Argentinië vertrok voor de beklimming moest Beau „heel hard huilen” toen hij afscheid nam van zijn gezin. „Vroeger vonden de kinderen het leuk dat ik thuiskwam met cadeautjes. Nu zoeken ze zo’n berg op en zien ze dat die de bijnaam ’killer mountain’ heeft. Bij het afscheid dacht ik: wat ben ik voor lul, dat ik nu twee, drie weken wegga en dat ik die kinderen in onzekerheid achterlaat.”

Braaf

Beau beklom de Aconcagua nadat zijn vrouw Selly hem verbood de Mount Everest op te gaan. Hoewel de presentator niet meer van plan is zijn leven op het spel te zetten, blijft het kriebelen ’s werelds hoogste berg te beklimmen. „Ik weet niet of ik die berg op ga, maar dat soort dingen wil ik wel nog graag doen.”

Het afgelopen halfjaar heeft de presentator zich, na zijn risicovolle overtocht naar Groot-Brittannië, koest gehouden. „Dat was een heel taai gesprek”, vertelde Beau over de reactie van zijn vrouw bij thuiskomst. „Dat was in maart, de afgelopen zes maanden ben ik braaf thuis gebleven.”

Toch wil Beau weer op zoek naar uitdagingen. „Ik heb nog hele mooie plannen op dat gebied. Dat verleggen van die grenzen voor mezelf, helemaal kapot gaan en het dan volbrengen, dat vind ik iets heel moois. Ik hoop dat ik dat altijd zal hebben”, aldus Beau in Linda’s Zomerweek.