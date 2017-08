’Giel Beelen naar Radio Veronica’

Op de foto’s is Giel onder andere te zien met een groot Veronica-logo in z’n handen. Ook zijn er kiekjes te zien met zijn sidekick Frederique Dittrich, die met hem meegaat. De foto’s zijn gemaakt door William Rutten.

Afgelopen zondag was de dj voor het laatst te horen op 3FM. Hij hintte toen al op een terugkeer bij de radio. „Gaat goed komen, maar daarover later meer... We hoeven geen afscheid te nemen.” Goed ingevoerde bronnen meldden al eerder aan De Telegraaf dat Giel in gesprek was met Veronica.

Bij Talpa Radio was niemand bereikbaar om de echtheid van de foto’s te bevestigen. William Rutten deed dat wel, via Twitter: "Ik hoop dat RadioFreak flink gespaard heeft, 3 van mijn foto's jatten en ongevraagd publiceren gaat jullie heel erg veel geld kosten..."