Beau: Boer Zoekt Vrouw is net bordeel

Beau vergeleek het KRO-programma waarin boeren onder begeleiding van Yvon Jaspers op zoek gaan naar de liefde van hun leven met prostitutie. „Ik vind het gewoon een bordeel, zij is een souteneur”, zei Beau over Yvon. „Al die leuke vrouwen worden dan bij die boeren binnengebracht, en dat zijn de meest verschrikkelijke mensen die ik ooit heb gezien. Dan denk ik: die arme vrouwen!”

Ook met Yvon heeft Beau weinig. „Ik durf het niet eens hardop te zeggen, ze is vast een hele leuke vrouw, maar Yvon Jaspers, ik kan er gewoon niet zo veel mee. Ik ben altijd heel aardig over haar in Boulevard, want het is mijn probleem, zij is fantastisch.”

De RTL-presentator benadrukte dat hij niets tegen boeren heeft. „Niks tegen de boerengemeenschap, maar dit vind ik geen toonbeeld ervan.”