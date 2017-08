„Het spijt me niet langer. De reactie op de foto was bullshit en de hele kwestie werd overdreven”, zegt Griffin in het programma Sunrise. De actie van de 56-jarige Griffin bleef niet zonder consequenties; de comédienne werd ontslagen bij CNN en moest vanwege bedreigingen haar geplande comedytour afzeggen.

Kathy Griffin Beheads Donald Trump in Shocking Photo Shoot (PHOTO) https://t.co/UM9GHRrFf5— TMZ (@TMZ) 30 mei 2017

