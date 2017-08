Nederlandse jeugdfilm Storm gaat naar de VS

Storm speelt zich af in de Middeleeuwen, waar de twaalfjarige zoon van een drukker ( Yorick van Wageningen) moet proberen zijn zoon van de brandstapel te redden. Zijn vader heeft zijn leven op het spel gezet door de verboden brief van Maarten Luther te verspreiden. Het scenario is van Karen van Holst Pellekaan ( Oorlogsgeheimen, Tessa).

Speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt is de film in het Engels nagesynchroniseerd. In totaal is Storm: letters van vuur nu verkocht aan 53 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, China, Zuid-Korea, India en verschillende landen in Zuid-Amerika en Oost-Europa.