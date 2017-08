Azealia Banks op tournee door VS en Canada

De tournee wordt afgetrapt in Grand Rapis in de staat Michigan en zal daarna onder andere Chicago, Toronto, Atlanta, New Orleans en Las Vegas aandoen. Op 28 oktober sluit Banks de tour of in de club Mezzanine in San Francisco.

In 2016 bracht Banks haar Slay-Z mixtape uit maar zat sindsdien niet stil. Crown, ChiChi en liefst drie versies van haar single Escapades volgden. Banks zei in een recent interview met HipHopDX dat ze eraan denkt een jazzalbum uit te brengen. „Er zitten al een hoop jazzinvloeden verborgen in mijn nummers”, zei de zangeres.