Boek Mattie is dicht voor Wietze

Volgens Wietze was het hoog tijd voor nieuwe dingen na de soap tussen hem Mattie. „Er is veel geschreven en veel gezegd. Het was een onzekere periode. Je weet niet wat je wil doen en waar je naartoe gaat. Je hebt heel veel jaren in iets geïnvesteerd en dan valt dat weg. Dat is wel even wennen.”

Een terugkeer op de radio sluit Wietze op termijn niet uit. „Ik ben en blijf een radiomaker en dat wil ik in de toekomst zeker weer gaan doen.”

Talpa

Wietze zal dan waarschijnlijk op één van de stations van Talpa, waar SBS ook onder valt, terechtkomen. Behalve 538 zijn ook Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio onder Talpa ondergebracht.

Het populaire radioduo Mattie en Wietze ging in mei met ruzie uit elkaar. De twee zouden samen overstappen naar Talpa maar dat ging uiteindelijk niet door omdat Mattie na geheime onderhandelingen uiteindelijk liever bij Qmusic bleef. Dat leidde tot het einde van de vriendschap en samenwerking.