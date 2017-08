De selectie is gemaakt door de redactie van 3voor12. Een jury van muzikanten, professionals en het publiek kiest uiteindelijk de winnaar. De prijs wordt op 28 september uitgereikt in de A’DAM Toren in Amsterdam.

Vorig jaar werd het album O van De Staat uitgeroepen tot beste Nederlandse album van het jaar. De band won ook al eens in 2009 met hun debuut Wait for Evolution.