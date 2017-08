Bonnie Tyler scoort door zonsverduistering

De zonsverduistering was op 21 augustus en in die week is Total Eclipse of the Heart de op een na meest gestreamde song met 3,8 miljoen streams. Het gaat dan om audio- en videostreams. De song werd 31.000 keer gedownload en dat was in de downloadlijst goed voor de 13e plek.

Overigens was Bonnie Tyler niet de enige artiest die een graantje meepikte van alle belangstelling rond de zonsverduistering. Soundgarden met Black Hole Sun, The Beatles met Here Comes The Sun en Pink Floyd met Eclipse zagen de verkopen en downloads ook spectaculair toenemen.