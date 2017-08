’Vertrouwensbreuk’ is einde voor Peter de Bie

Mieke maakt haar contract af tot 1 januari. De presentatrice zet er zelf een punt achter, nadat ze te horen kreeg dat de omroep De Bie wil vervangen door presentator Jan Mom. „Dat is mij in het verkeerde keelgat geschoten.”

Van der Weij zegt ’niks persoonlijks’ tegen Mom te hebben, maar is zeer tevreden over de samenwerking met De Bie. „Mom is wat mij betreft niet de goede opvolger. Ik ken hem goed, hij heeft vaker voor De Bie ingevallen. Maar Peter en ik zijn allebei heel verschillend, en dat maakt het programma juist sterk. Ik heb besloten dat ik geen zin heb om een mindere versie van de Nieuwsshow te gaan maken. Vandaar dat ik, nadat mijn contract eind dit jaar is afgelopen, ermee stop. Tot die tijd blijf ik met Mom presenteren.’

Peter de Bie was niet bereikbaar voor een reactie.

Reactie Avrotros

De omroep wil geen toelichting geven op de oorzaak van de vertrouwensbreuk. In een eerste reactie stelt de zender: „Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen AVROTROS en Peter de Bie, waardoor we genoodzaakt zijn om hem per direct op non-actief te stellen. Het klopt dat Jan Mom hem opvolgt als presentator van de Nieuwsshow. Mocht Mieke van der Weij daarnaast besluiten om per 1 januari te stoppen als presentator van het programma, dan zullen wij zorgen voor een waardige opvolger die past in de al ruim 30 jaar oude traditie van het succesvolle radioprogramma.’

De Bie en Van der Weij presenteerden samen sinds oktober 1996, toen Van der Weij het stokje overnam van Ellen Brusse. De Bie begon in 1994 als opvolger van Wim Bosboom.