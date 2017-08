Kroonprinses Mary maakt indruk met speech

De kroonprinses verloor haar moeder in 1997, ze was toen zelf 25 jaar oud. Haar moeder overleed tijdens een hartoperatie. In haar toespraak refereerde ze aan dat verlies en stond ze stil bij het taboe dat er nog steeds is als het over rouwverwerking gaat.

In haar speech maakte Mary ook bekend dat ze beschermvrouwe wordt van het rouwcentrum. Ze zei erg blij te zijn dat ze die functie kan vervullen. „Zelfs als we verliezen, mogen we nooit de hoop kwijt raken dat de vreugde van het leven terug zal komen”, zei de kroonprinses aan het eind van haar toespraak.

Rouwverwerking

Det Nationale Sorgcenter, zoals het centrum in de Deense hoofdstad heet, is speciaal gericht op hulp bij rouwverwerking. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien volwassen Denen ernstig lijdt na het verlies van een dierbare naaste. Het centrum is een soort kenniscentrum dat professionele hulpverleners bijschoolt en adviseert over rouwverwerking.