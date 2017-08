Liam Gallagher bij Live Aid voor daklozen

Het evenement, dat Sleep In The Park gaat heten, vindt plaats op 9 december in een park in het Schotse Edinburgh. Bob Gledof, in 1985 de organisator van Live Aid, doet ook mee.

Kaartjes voor het evenement kun je niet kopen. Mensen of bedrijven die erbij willen zijn, moeten zichzelf sponsoren om zo toegang te krijgen. De organisatoren hopen op deze manier zeker 4 miljoen dollar op te halen, en zoeken daarnaast naar zo’n 1000 banen en nog eens 1000 vaste accommodaties voor de dak- en thuislozen.

Bezoekers mogen in ruil voor een flink bedrag sponsorgeld kamperen met Bob Geldof en andere beroemdheden. John Cleese komt een verhaaltje voor het slapen gaan voorlezen en Liam Gallagher is een van de muzikanten die optreedt. Amy Macdonald en de band Deacon Blue zullen ook te zien en te horen zijn.