Verzekeringsmaatschappij klaagt Kanye aan

De zaak draait om de vergoeding die Kanye wil zien nadat hij vorig jaar zijn Saint Pablo tournee moest afzeggen wegens een inzinking. Volgens de rapper werd die veroorzaakt door oververmoeidheid. De verzekeringsmaatschappij wijst er in de nieuwe claim op dat bestaande fysieke en psychische problemen buiten de polis vallen, en menen dat het team van Kanye niet meewerkt aan een onderzoek om de daadwerkelijke oorzaak van de inzinking vast te stellen.

In de rechtbankpapieren zegt het bedrijf dat het onregelmatigheden heeft aangetroffen in de medische gegevens van de muzikant. Om zijn privacy te beschermen, zijn die niet in de documenten beschreven. Daarin staat wel de conclusie van het bedrijf, dat Kanye bepaalde feiten heeft verdraaid of heeft verzuimd er melding van te maken. Daarom zou de verzekering „geen plicht hebben over te gaan tot uitbetaling.”