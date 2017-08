Gwyneth Paltrow: ik heb het verkloot met Brad

Ze had het daarbij onder meer kort specifiek over haar tijd met Brad Pitt. De twee hadden in de jaren negentig iets met elkaar, voordat Gwyneth haar inmiddels ex-man Chris Martin leerde kennen en vóór Brad in het huwelijksbootje stapte met Jennifer Aniston en Angelina Jolie. De actrice leek zich zelfs even tot haar beroemde ex te richten. „Ik heb het verkloot, Brad”, zei ze in de podcast.

Foto: Hollandse Hoogte

Daarin besprak ze ook de kritiek die regelmatig wordt geuit op haar lifestyleplatform Goop. Recentelijk beschuldigde een reclamewaakhond het bedrijf nog van misleiding. „Ik heb de laatste drie maanden een paar dagen gehad waarop ik dacht: stik erin. Het was zo ontzettend oneerlijk en ik zou willen dat mensen hun huiswerk deden voordat ze zo in de aanval gaan.”