Jerry Seinfeld: Bill Cosby is grootste komiek ooit

Ondanks de vele beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de 80-jarige acteur, noemt de Seinfeld-ster Cosby „de grootste komiek aller tijden.” Hij besprak de aantijgingen wel, door aan de presentator te vragen: „Hoe erg stoort het je als een comedian, die je heel goed vond, iemand blijkt te zijn die verschrikkelijke dingen doet? Kun je zijn werk los zien van de persoon? Verpest dat het allemaal?”

In de afgelopen jaren hebben tientallen vrouwen Cosby ervan beschuldigd hen gedrogeerd en misbruikt te hebben. In november moet de komiek opnieuw voor de rechter verschijnen. Dan doen aanklagers een nieuwe poging in de rechtszaak die basketbalcoach Andrea Constand tegen hem aanspande. De zaak werd dit voorjaar nietig verklaard.