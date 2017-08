Ook Leonardo DiCaprio schenkt miljoen dollar

De Leonardo DiCaprio Foundation schenkt het geld aan United Way Harvey Recovery Fund, dat zich bezig zal houden met de wederopbouw van het getroffen gebied. De organisatie verwacht dat dat werk nog jaren zal duren, schrijft Variety.

Sterren hebben massaal de portemonnee getrokken na de overstromingen in Texas die Harvey heeft veroorzaakt. Veel van hen gaven gehoor aan de oproep van Kevin Hart aan zijn Hollywood-collega's om 25.000 dollar (21.000 euro) te storten. Onder meer Dwayne Johnson, Nicki Minaj en Jennifer Lopez volgden zijn voorbeeld.

Chris Brown verviervoudigde dat bedrag en de familie Kardashian/Jenner maakte een half miljoen over aan het Rode Kruis en het Leger des Heils. Ellen DeGeneres nam een video op waarin ze vertelde de 25.000 te storten aan het Rode Kruis. Bovendien gaf de presentatrice aan hetzelfde bedrag te doneren aan de Dierenbescherming in Texas, die zoveel mogelijk huisdieren die zijn achtergebleven in ondergelopen woningen en asiels evacueert.