Maan had zwaardere danstrainingen verwacht

„Uiteindelijk had ik het toch wel zwaarder verwacht”, geeft Maan toe in Metro. Volgens de zangeres komt dat omdat zij en Kaj zo jong zijn. „We hebben de luxe van het jong zijn en hebben geen kinderen, dat scheelt allemaal. We kunnen na het dansen lekker naar onze ouders om ons te laten vertroetelen.”

Toch gaat het vele dansen ook Maan en Kaj niet in de koude kleren zitten. „We maken korte nachtjes en kunnen weinig in de zon zitten als die er is”, constateert de winnares van het zesde seizoen van The Voice. „Je kunt geen gas terugnemen, je moet telkens maar door”, merkt Kaj. „Je lichaam of een eventuele blessure rust geven is er niet bij. Het valt dus niet mee, maar dat we helemaal kapot zouden gaan daar hadden we ons op ingesteld.”