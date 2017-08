Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Frederik bezoekt locatie Olympische Winterspelen

19 min geleden

Kroonprins Frederik heeft een volle agenda tijdens zijn verblijf in Zuid-Korea. De Deense troonopvolger is als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Pyeongchang, waar volgend jaar de Olympische Winterspelen worden gehouden.