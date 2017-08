Dave Roelvink en Kim Feenstra naar Oeganda

Dave en Kim stappen in een bootje op de langste rivier ter wereld: de 6000 kilometer lange Nijl. Ook Bobbi Eden neemt plaats in een raft, zij vloog met Mark Tuitert naar Marokko voor een tocht over de Ahansal rivier. BNNVARA maakte vandaag de laatste vier BN’er-koppels bekend die deelnemen aan het nieuwe Risky Rivers.

Monic Hendrickx en Susan Visser waagden zich samen aan de Surinamerivier, met vleesetende piranha’s en noodweer. Het laatst bekend gemaakte koppel, Fred van Leer en Imanuelle Grives, blijft dichter bij huis. De stylist en actrice vlogen naar Spanje om de woeste Noguera Pallaresa te bedwingen. Het boottochtje loopt anders dan verwacht, Fred belandt zelfs in het ziekenhuis.

Eerste aflevering

Risky Rivers is vanaf 4 september te zien op NPO 3. In de eerste aflevering stappen Maxim Hartman en Ryanne van Dorst in Nepal in een bootje. In latere afleveringen zien we Waldemar Torenstra en Martijn Fischer, Yuri van Gelder en Christina Curry, en Evgeniy Levchenko en Inge de Bruijn het avontuur aan gaan.