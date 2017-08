Het paar, dat bekend werd door hun deelname aan realityserie The Hills, verwacht hun zoon in oktober. Bij het kiezen van zijn naam vielen verschillende opties af, omdat de bijbehorende social media-accounts al in gebruik zijn, zo vertelde Spencer woensdag in een Amerikaans radioprogramma.

„Dit kind krijgt een iPhone bij zijn geboorte”, liet de realityster weten. „Ik ga ’m meteen leren te snapchatten. Iedereen maakt nu de hele dag zijn eigen content. We leven in een nieuwe wereld waarin iedereen om aandacht leurt, en ik geef hem daarbij graag een voorsprong. Ik wil gewoon graag dat mijn baby een professionele contentmaker wordt.”