Zoon Madonna (11) tekent contract bij Benfica

De in Malawi geboren David – in 2006 door Madonna geadopteerd – doorstond in het voorjaar de selectiedagen van de Portugese landskampioen en woont al enige tijd intern. Volgende maand, als de scholen weer zijn begonnen, zal hij zijn studie voortzetten op een Franstalige privéschool.

Het Portugese weekblad Visao schrijft dat de zangeres een villa heeft gekocht ter waarde van 7 miljoen pond in het nabijgelegen Sintra. Madonna en haar kinderen moeten naar verluidt nog wel een tijdje doorbrengen in een hotel in het centrum van Lissabon, aangezien de nieuwe woning momenteel wordt gerenoveerd.

Lourdes, Madonna’s oudste dochter (20), zal naar alle waarschijnlijk niet naar Portugal verhuizen, aangezien ze in Amerika wil blijven om haar studie musical theatre te blijven volgen. Daarnaast is ze hard op weg om carrière te maken als model voor onder andere Stella McCartney.

De rest van Madonna’s gezin, dochter Mercy James (11) en de onlangs geadopteerde tweeling Estere en Stella (4), zullen volgens de Britse media wél de overstap maken van Manhattan naar Portugal. Zij worden net als hun voetballende broer ingeschreven bij de privéschool. Madonna’s oudste zoon Rocco (17) woont met zijn vader, regisseur Guy Ritchie, in Londen.