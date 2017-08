Niehe presenteert show tijdens Kalveren-gala

De uitreiking van de grote prijzen van de Nederlandse film is nog wel online te volgen. Tijdens het laatste uur van het Gala maakt Ivo Niehe in een bijzaal van de Stadsschouwburg Utrecht een speciale editie van de TV Show die wel live op NPO1 te zien is.

Dat heeft het festival vandaag bekendgemaakt. In het programma blikt Niehe terug op het festival. Ook ontvangt hij acteurs en actrices die zojuist in de grote zaal een Gouden Kalf hebben gewonnen. De slotavond vindt plaats op vrijdag 29 september.

De Nederlands Publieke Omroep ( NPO) is een van de hoofdsponsors van het NFF. De nieuwe opzet volgt na een aantal jaren waarin de live-registratie van het Kalveren-gala veel commentaar kreeg. Ook de kijkcijfers bleven achter bij de verwachtingen.