’Groot deel van de plaat gaat over haar’

„Look Ahead and See the Distance is een albumtitel die tot mij is gekomen door een ingeving van onze bassist Stefan de Kroon. Hij dekt voor mij de lading volledig, want hij is zo heerlijk dubbel”, legt frontman Bart van der Weide uit. „Doe je oogjes maar eens open want het einde is nabij. Dat klinkt heel erg zwaar. Maar wat dat einde dan precies is, weet niemand. Er komt iets op ons afgedenderd, volgens mij voelen we het allemaal, maar niemand weet het te benoemen.”

Het schrijven van het album ging zoals altijd, aldus gitarist Dennis Huige. „Ideeën en tekstjes komen altijd op de meest onverwachte momenten en dan moet je ze vangen. Later werken we ze uit tot echte nummers. Dat doen we al jaren en dat hebben we nu weer gedaan.”

De nummers gaan steeds vaker over minder leuke dingen. Dat komt vooral omdat de mannen van Racoon ouder worden. „In aanloop naar zo’n album kom je van alles tegen in je leven. Leuke dingen, maar vooral ook minder leuke dingen. Naarmate je ouder wordt steeds minder leuke dingen, kan ik je vertellen. Mensen om je heen worden ook ouder en sommigen worden ziek. Dus er zit ook een beetje pijn en ellende in deze plaat”, besluit Bart, die vorig jaar zijn zus Anne verloor aan kanker. Een groot deel van de plaat gaat dan ook over haar.