Veel bloemen bij Kensington Palace

Het publiek moest slalommen om bij het hek te komen want tientallen cameraploegen uit alle uithoeken van de wereld hadden direct ernaast ook posities ingenomen om rechtstreeks verslag te doen van de herdenking bij het paleis waar Diana lange tijd woonde.

Meer ervaren fans, die elke koninklijke gebeurtenis aangrijpen om zichzelf in het zonnetje te plaatsen, waren hierop voorbereid en hadden bijvoorbeeld een kostuum aangetrokken met de Britse vlag in de wetenschap dat buitenlandse televisieploegen deze couleur locale graag in beeld brengen.

Plasje

De bloemenzee was slechts een klein plasje vergeleken met het aantal bloemen dat twintig jaar geleden voor het paleis werd neergelegd na het verongelukken van de ex van prins Charles. Maar er was duidelijk meer belangstelling dan vijf jaar geleden, de laatste ’ronde’ herdenking van Diana’s sterfdag.

Het hek was ook niet groot genoeg om alle foto’s, wenskaarten en boodschappen aan te bevestigen zodat ook de reling rond de tuin, met daarin het standbeeld van de Oranje-stadhouder-koning Willem III, werd volgehangen.