Elise Schaap bang voor aanslagen

Elise geeft toe dat ze bang is voor een aanslag. „Ik ga heel vaak met het openbaar vervoer. En ik probeer dan ook gelijk te denken: de kans dat je overlijdt door een val van een keukentrappetje is 340 keer groter dan dat je omkomt bij een terroristische aanslag.” De Familie Kruys-ster weet ook wel dat het niet reëel is dat ze door een aanslag om het leven komt. „Je kan wel voor alles bang zijn, maar dat heeft niet zo heel veel zin.”

Schaap onthulde verder dat ze geen carrière in het buitenland ambieert. Daar kwam ze achter nadat ze jaren geleden in een film speelde waarvoor de opnames in Italië waren. Ze bracht drie maanden door in Turijn. „Ik vond het geweldig, maar na een maand daar had ik het wel gezien. Ik wilde weer naar huis”, lacht Elise. Ze vindt dan ook dan je een talent moet hebben om zomaar halsoverkop ergens naartoe te vertrekken. „Ik houd heel erg van thuis en de mensen hier.”

Over haar partner van twaalf jaar, acteur Wouter de Jong, zegt ze dat het liefde op het eerste gezicht was, maar toch ook niet. De twee ontmoetten elkaar op de Toneelschool. „Ik zag hem staan en hij keek zo’n beetje schalks en hij zat zo een beetje naar me te loeren. Dus ik dacht dat is best wel een leuke jongen.” Maar toen het tot een gesprek kwam, bleek Wouter een nogal ongewone openingszin te hebben. „Hij vroeg: gebruik je deo? Achteraf bleek dat hij een leuke, ludieke openingszin wilde om het ijs te breken, maar dat gebeurde totaal niet. En hij zei nog dat hij op dat moment hoopte dat hij aan mijn oksels mocht ruiken zodat we al een soort intimiteit zouden hebben. Maar ik was wel geïntrigeerd. Ik dacht: hij is raar maar wel erg leuk. Binnen zes weken was het beklonken.”