Giovanni van Bronckhorst heeft nog contact met Lionel Messi

Van Bronckhorst en Messi speelden samen bij FC Barcelona en wonnen samen de Champions League en de Spaanse competitie. „Dat schept een band die je nooit meer kwijtraakt.” Bovendien kon Gio het altijd ’goed met hem vinden’.

De oud-international is trots op al zijn sportieve prestaties. Hij is zelfs de succesvolste sporter ooit met Moluks bloed. „Het maakt mij sowieso trots om succesvol te zijn voor je club, voor je land, voor je familie, voor je vrienden, maar ook zeker voor je gemeenschap.” De Rotterdamse coach wil dan ook graag een keer naar de Molukken. Van Bronckhorst is ongekend populair in Indonesië. Hij moet er zelfs met bodyguards over straat. „Ik wil er nog wel graag naartoe. Ik heb tot nu toe weinig tijd gehad om daarheen te gaan. Ik wil daar ook niet één of twee weken naartoe, maar voor een langere periode. Het gaat nog wel gebeuren in de toekomst.”

Tot slot onthult Giovanni dat hij fan is van Justin Timberlake. „Hij kan zingen, hij kan dansen. Hij kan eigenlijk alles.” Vooral het nummer Can’t Stop the Feeling spreekt Van Bronckhorst aan. „In aanloop naar het kampioenschap had ik een motivatiefilmpje gemaakt met dat nummer”, aldus de coach. Hij hoopte zo zijn spelers erbovenop te krijgen na de teleurstelling van de verloren wedstrijd tegen Excelsior, een week daarvoor.