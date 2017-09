Kendall Jenner niet in show Victoria's Secret

De geruchten dat Kendall, die in 2015 haar debuut maakte als 'angel', in november niet zou meelopen bij Victoria's Secret staken eerder deze week op. Veel andere modellen lieten weten ook dit jaar weer hun vleugels om te binden, maar Kendall repte met geen woord over de show op haar social media. Wel deelde ze ineens beeld van een fotoshoot die ze heeft gedaan voor La Perla. Uit het bijschrift blijkt dat ze ambassadeur wordt van het merk.

Volgens TMZ sloot het model, de één na jongste dochter uit de Kardashian/Jenner-familie, een deal voor meerdere miljoenen met het lingeriebedrijf.