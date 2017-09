De voetballer is donderdagavond in de Engelse plaats Cheshire vlakbij zijn huis aangehouden door de politie, schrijft The Mirror. Wayne zou volgens de krant eerder die avond uit zijn geweest.

Dat hij wel van een borrel houdt is geen geheim in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar november schreven de buitenlandse kranten over een ladderzatte Rooney die wel van een feestje houdt.