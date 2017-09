Wietze de Jager op bezoek bij Talparadio

Erg loslippig over zijn bezoek aan de Hilversumse studio’s is Wietze niet, want hij schrijft bij het plaatje alleen ’rondleiding’. Verschillende fans reageren enthousiast en hopen dat hij weer terugkeert op de radio.

#rondleiding A post shared by Wietze de Jager (@wietzedej) on Aug 31, 2017 at 9:14am PDT

Eerder liet de dj al weten blij te zijn met de overstap naar het entertainmentprogramma, maar nog steeds radiomaker in hart en nieren te blijven. „Hoewel ik radiomaker ben en blijf, ben ik heel enthousiast en ook nieuwsgierig om mijn eerste serieuze stappen op televisie te maken bij SBS.”

Begin mei barstte de bom tussen radio-collega’s en voormalig beste vrienden Mattie en Wietze, nadat bleek dat Mattie het grote geld verkoos boven zijn vriend. Hij had namelijk een contract getekend waarbij hij zes ton zou gaan verdienen, terwijl de twee aan het onderhandelen waren voor een mogelijke overstap naar Sky radio.