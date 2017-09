Regering België bespreekt kwestie-Laurent

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Laurent kwam begin vorige maand weer in opspraak toen hij voor de zoveelste keer op eigen houtje iets ondernam zonder daarvoor toestemming te vragen. Dit keer verscheen hij bij een jubileumviering van het Chinese leger.

De kwestie-Laurent is vrijdag het eerste punt op de agenda. „De ministerraad zal de premier de opdracht geven de prins aan te horen”, zegt een woordvoerder van premier Charles Michel. Het is volgens de krant een eerste stap van de procedure om de prins een sanctie op te leggen. Hoe hoog het bedrag is, wordt later besloten.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt het sowieso een eenmalige sanctie. Om de volledige toelage van Laurent, zo’n 308.000 euro, af te nemen is een nieuwe wet nodig.