Potter-fans verzamelen zich op King's Cross

"Vandaag is de dag dat Albus Severus Potter voor de eerste keer op de Zweinstein Expres stapte op King's Cross", twitterde bedenkster J.K. Rowling onder de hashtag #19yearslater.

De fans telden op het station af tot de trein om 11.00 uur zogenaamd vertrok van spoor 9 3/4. Ze kregen gezelschap van acteur Warwick Davis die in de films de rol van professor Banning en de kobold Grijphaak speelde.

In de epiloog uit Harry Potter en de Relieken van de Dood, het zevende en laatste boek, zet Harry zijn zoon Albus voor het eerst af op het station. Dat is ook het moment waar het verhaal rond het toneelstuk Harry Potter en Het Vervloekte Kind begint. Het stuk ging vorig jaar in première op West End in Londen en is vanaf deze maand te zien op Broadway in New York.