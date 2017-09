Het zijn echter niet de meisjes uit de bediening die hun weinig verhullende personeelskleding hebben aangetrokken, maar de crew leden van Sheeran. Trots poseert Ed voor zijn team in een wel erg bijzondere houding.

Een foto van de situatie deelt de zanger op Instagram, waarbij hij schrijft: „Tour can get weird”. Fans reageren enthousiast, zo prijzen ze Sheeran voor zijn gevoel voor humor en laten diverse inwoners van steden waar hij al heeft opgetreden weten dat zijn concert geweldig was.