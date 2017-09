Finalisten nieuw Koffermeisje bekend

In totaal gaven 166 meiden zich op als kandidaat voor de functie van Koffermeisje. De 26 die de meeste stemmen via social media inzamelden, presenteerden zichzelf afgelopen week tijdens een selectiedag in Amsterdam.

De vakjury, die bestond uit oprichtster van Dansacademie Lucia Marthas, Zoey Ivory (voormalig Koffermeisje en huidig Miss Nederland) en stylist Fred van Leer, selecteerde de vijf beste dames die wisten te imponeren met het meest gracieuze loopje van de trap, expressieve gezichtsuitdrukkingen en een oogverblindende glimlach.

Van Leer: „We zijn heel blij met onze finalisten. Koffermeisje word je immers niet zomaar. Tijdens de selectiedag sprongen deze dames er echt uit! Ze hebben uitstraling, kunnen goed lopen en hadden de juiste gezichtsuitdrukking bij het openen van het koffertje. Ik kijk uit naar de Miljoenenjacht-afleveringen waar ze hun ’traploopskills’ aan heel Nederland kunnen tonen!”

Elk van de meisjes gaat tijdens één van de afleveringen van Miljoenenjacht dit najaar meedraaien als Koffermeisje. Na de laatste uitzending op 8 oktober kan het publiek stemmen op één van de vijf finalisten. De winnares is in het goud terug te zien tijdens het volledige volgende seizoen van het televisieprogramma in 2018.

Voor de geselecteerden, Isa de Bruin, Minoek van Serveen, Simone Vaags, Barbara Nijhuis en Lisa van Zuijlen breekt een spannende tijd aan. Tijdens de afleveringen zullen de ogen voornamelijk op hen gericht zijn. Voor de meesten, behalve voor Isa, is dat gesneden koek; zij hebben allemaal een achtergrond in modellenwerk en/of miss verkiezingen. De Bruin bekijkt het simpeler: „Ik ben geschikt als Koffermeisje, omdat ik goed kan shinen op tv in een gouden jurkje terwijl ik mijn mooiste glimlach opzet!”

Postcode Loterij Miljoenenjacht wordt geproduceerd door Endemol Shine. Het programma is vanaf zondag 10 september om 20:00 uur weer de buis bij RTL 4.