Brutale meiden terug met nieuwe show

Tatum en Jennifer zijn allebei inmiddels moeder. In hun nieuwe show interviewen ze daarom vier moeders van bekende Nederlanders. Eerst moeten ze raden wie de beroemde spruit is van de moeder en daarna stellen ze haar, zoals we gewend zijn van het duo, allerlei onbeschaamde vragen.

Dagelet en De Jong presenteerden in de jaren ’90 het populaire programma Brutale meiden. In 2003 kwamen ze terug met de show Brutale moeders. Na een ernstig auto-ongeluk was Jennifer jaren niet op de televisie te zien. Vorig jaar maakte ze haar comeback door samen met Tatum voor het Net5-programma De wereld rond in 6 stappen een reis door Argentinië te maken.